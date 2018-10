Station d’enregistrement de la faune dans l’Outaouais

GOUV. DU QUÉBEC

Communiqué

GATINEAU

Le 27 sept. 2018

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe les chasseurs qu’une nouvelle station d’enregistrement de la faune est ouverte pour la prochaine saison de chasse. Elle est située dans les locaux de Garage Boisvenue, au 102, rue Saint-Joseph à Gracefield. Les services sont offerts du lundi au dimanche de 8 h à 20 h.

Rappelons que l’enregistrement obligatoire du gros gibier ou d’un dindon sauvage peut s’effectuer aux diverses stations d’enregistrement de la faune autorisées par le Ministère. Dans les 48 heures suivant sa sortie du lieu de chasse, le chasseur qui a abattu un cerf de Virginie, un orignal, un ours noir ou un dindon sauvage doit présenter lui-même son permis et faire enregistrer son animal.

