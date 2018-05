Stratégie relative aux services éducatifs offerts aux enfants de 0 à 8 ans

GOUV. DU QUÉBEC

Communiqué

QUEBEC Le 14 mai 2018

Pour que toutes les familles du Québec puissent accompagner leurs enfants vers la réussite éducative, le gouvernement du Québec investit une somme de 35,7 millions de dollars dans le but notamment de pérenniser la hausse du financement des organismes communautaires Famille.

Le ministre de la Famille, M. Luc Fortin, a fait cette annonce à l’occasion du premier Sommet de la famille, qui se tient à Saint-Hyacinthe. Cet investissement, qui servira à financer cinq mesures concrètes de la Stratégie 0-8 ans,

Tout pour nos enfants, se décline comme suit :

30 millions de dollars pour la pérennisation du financement des organismes communautaires Famille et des organismes offrant des activités de halte-garderie communautaires, à hauteur de 10 millions par année entre 2019-2020 et 2021-2022.

