Travailler à la chaleur… Attention!

CNESST

Communiqué

GATINEAU

Le 12 juillet 2017

Alors que la région de l’Outaouais connaît ces jours-ci des températures particulièrement élevées, la CNESST rappelle aux employeurs et aux travailleurs qu’il peut être dangereux, voire mortel, d’effectuer un travail physique à la chaleur. Il est donc essentiel de prendre les mesures de prévention pour éviter un coup de chaleur.

Qu’est-ce qu’un coup

de chaleur ?

This article is available only to subscribers to THE EQUITY (home delivery or online) who have registered for the News Alerts Service.

If you have already registered for THE EQUITY’s News Alerts Service, please log in here.

If you wish to register for the News Alerts Service, you may register below. (For online subscribers please use the same email address used for your online subscription.)

Existing Users Log In Email Password Remember Me