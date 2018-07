Travaux d’asphaltage à Chichester

Communiqué

CHICHESTER Le 23 au 27 juillet 2018

Du 23 au 27 juillet 2018, chemin de Chapeau-Sheenboro au Chichester entre la rue de Chichester et le chemin Picard:

Travaux d’asphaltage.

Une voie de fermée. Circulation en alternance de 7 h à 18 h, du lundi au vendredi à l’aide de signaleurs.

Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Consulter le Québec 511 pour en faire le suivi.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Pour plus d’informations concernant les entraves liées aux charges et dimensions, consulter le Répertoire des ponts à limitations de poids.

INFORMATION :

Direction générale de l’Outaouais

Téléphone : 819 772-3107, poste 372

Courriel : comm.do @transports.gouv.qc.ca

