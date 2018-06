Travaux sur la route 366 Mun. de La Pêche

GOUV. DU QUÉBEC

Communiqué

GATINEAU

Le 8 juin 2018

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe la population que des travaux de remplacement de ponceau seront effectués sur la route 366, entre la route 301 et le chemin Lionel-Beausoleil, dans la municipalité de La Pêche. Les travaux débuteront le 15 juin et la route sera fermée à la circulation pour toute la durée des travaux. Les usagers sont priés de suivre les indications vers le chemin de détour qui sera mis en place. Les travaux se termineront vers le 19 juin 2018. L’horaire prévu pourrait varier en fonction des conditions climatiques ou de contraintes opérationnelles. De 2018 à 2020, plus de 4,8 milliards de dollars seront investis sur le réseau routier québécois, où plus de 2 000 chantiers seront en activité, créant plus de 31 000 emplois. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

