Un forum rassembleur pour la circonscription fédérale de Pontiac

GOUVT DU CANADA

Communiqué

OTTAWA Le 4 oct. 2016

Le député fédéral de Pontiac, William Amos, s’est dit enthousiasmé par la participation du milieu et la qualité des échanges observés durant le forum sur le développement socio-économique de son comté, qui se tenait hier à Maniwaki.

Plus de 160 citoyens, représentants de municipalités, des organismes à but non lucratif, d’entreprises et de citoyens ont répondu à l’invitation du député à venir discuter des défis de leur région et dégager des pistes d’action.

