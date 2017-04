Un nouveau service de prévention et de dépistages des ITSS dans le Pontiac

CISSSO

Communiqué

GATINEAU Le 21 mars 2017

Le Centre intégré de santé et de service sociaux de l’Outaouais annonce la création d’un nouveau service de prévention et de dépistages des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) pour les jeunes de 14 à 25 ans.

This article is available only to subscribers to THE EQUITY (home delivery or online) who have registered for the News Alerts Service.

If you have already registered for THE EQUITY’s News Alerts Service, please log in here.

If you wish to register for the News Alerts Service, you may register below. (For online subscribers please use the same email address used for your online subscription.)

Existing Users Log In Email Password Remember Me