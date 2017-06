Une autre année record pour les chasseurs de dindon sauvage

GOUVT DU QUÉBEC

Communiqué

QUEBEC Le 15 juin 2017

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dévoile le bilan de la chasse printanière 2017 au dindon sauvage.

Cette année encore, le nombre de chasseurs ayant acheté un permis pour la chasse au dindon sauvage a connu une augmentation considérable : un total impressionnant de 16 565 permis ont été vendus. Depuis l’instauration de la première chasse régulière et spécifique au dindon sauvage en 2008, cette activité connaît une croissance constante.

