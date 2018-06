Une grande réussite pour les élèves de la classe Kangourou du Pavillon Poupore de l’école des Petits-Ponts

CSHBO

Communiqué

MANIWAKI

Le 22 juin 2018

Les élèves de la classe Kangourou ont souligné à leur façon la fin de leur cours de cuisine.

Voici le résumé de Mme Adèle Romain, technicienne en éducation spécialisée et responsable de l’activité.

« C’est devant parents et amis que les élèves de la classe Kangourou du Pavillon Poupore, le 13 juin dernier, qu’a eu lieu l’activité pour souligner la fin de leur cours de cuisine. Les élèves de la classe ont préparé eux-mêmes des cartes d’invitation qu’ils ont remises à leurs parents, frères, soeurs et grands-parents afin de les inviter à un diner spaghetti.

This article is available only to subscribers to THE EQUITY (home delivery or online) who have registered for the News Alerts Service. If you have already registered for THE EQUITY’s News Alerts Service, please log in here. If you wish to register for the News Alerts Service, you may register below. (For online subscribers please use the same email address used for your online subscription.)