Une participation financière de 50 % des municipalités dans les projets d’énergie éolienne destinée à l’exportation

GOUVT DU CANADA

Communiqué

QUÉBEC Le 2 juin 2017

Lors de la réunion du conseil d’administration de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), les représentants des municipalités ont voté une résolution demandant au gouvernement du Québec d’introduire l’obligation d’une participation financière et d’un contrôle de 50 % par les municipalités dans les projets de production d’énergie éolienne à des fins d’exportation sur les terres du domaine de l’état.

