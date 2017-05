William Amos sur le bois d’oeuvre résineux

GOUVT DU CANADA

Communiqué

OTTAWA Le 25 avril 2017

À titre de député de Pontiac, il m’incombe de représenter les milliers de travailleurs de la classe moyenne qui habitent dans les collectivités situées en Outaouais ainsi qu’ailleurs au Québec et au Canada et qui occupent de bons emplois dans l’industrie forestière.

Je me porte à la défense de l’industrie du bois d’oeuvre résineux du Canada et je dénonce la décision prise par le département du Commerce des États-Unis, qui souhaite imposer des droits compensateurs pouvant atteindre 24 per centage sur le bois d’oeuvre résineux canadien.

This article is available only to subscribers to THE EQUITY (home delivery or online) who have registered for the News Alerts Service.

If you have already registered for THE EQUITY’s News Alerts Service, please log in here.

If you wish to register for the News Alerts Service, you may register below. (For online subscribers please use the same email address used for your online subscription.)

Existing Users Log In Email Password Remember Me