Elections underway
Compiled by Jorge Maria
Pontiac Oct. 5, 2021
With the municipal elections fast approaching on Nov. 7, more than 200 people put their names forward to seek municipal office in MRC Pontiac, all competing for 125 possible seats.
Seven mayors were re-elected by acclamation after running unopposed.
Over 30 per cent of candidates were elected by acclamation, down from roughly 40 per cent last election cycle.
The full list of candidates is as follows:
(* = incumbent, + = outgoing from another position, numbers 1 -6 = ward)
Pontiac MRC
- Warden: Michael McCrank, Jane Toller*
MRC Collines-de-l’Outaouais
- Warden: Eric Antoine, Marc Carriere, Caryl Green*
Alleyn et Cawood
- Mayor: Carl Mayer *, Joseph Squitti
- Councillor (1): Susan Tanner* (Acclaimed)
- Councillor (2): Guy Bergeron, Jason Emery *, Ronnie Lafleur
- Councillor (3): Sidney Squitti *, Gerry Toomey
- Councillor (4): John Emery *, James Giroux
- Councillor (5): Mona Giroux* (Acclaimed)
- Councillor (6): Grace Becky Early *, Darryl Mayer
Bristol
- Mayor: Brent Orr* (Acclaimed)
- Councillor (1): Tracey Moore, Valerie Twolan-Graham
- Councillor (2): Archie Greer* (Acclaimed)
- Councillor (3): Meaghan McConnell (Acclaimed)
- Councillor (4): Greg Graham (Acclaimed)
- Councillor (5): Kim Crawford, Edward Rusenstrom
- Councillor (6): Debbie Kilgour* (Acclaimed)
Bryson
- Mayor: Alain Gagnon *, Rosalee Gravelle
- Councillor (1): David Miljour* (Acclaimed)
- Councillor (2): Diane Lance* (Acclaimed)
- Councillor (3): Joanne Ralston* (Acclaimed)
- Councillor (4): Wayne Cameron* (Acclaimed)
- Councillor (5): Serge Lance, Relics Leach
- Councillor (6): Kelly Nitschkie, Susanne Romain, Jian Zhang *
Campbell’s Bay
- Mayor: Maurice Beauregard* (Acclaimed)
- Councillor (1): Raymond Pilon* (Acclaimed)
- Councillor (2): Tim Ferrigan* (Acclaimed)
- Councillor (3): Jean-Pierre Landry* (Acclaimed)
- Councillor (4): Stéphanie Hébert-Shea* (Acclaimed)
- Councillor (5): Ann Josey Bouchard (Acclaimed)
- Councillor (6): Suzanne Dubeau-Pilon* (Acclaimed)
Chichester
- Mayor; Donald Gagnon* (Acclaimed)
- Councillor (1): Dustin Denault*, (Acclaimed)
- Councillor (2): Louis Schryer*, (Acclaimed)
- Councillor (3): Jacques Fleury* (Acclaimed)
- Councillor (4): Chrissy Ann Payne* (Acclaimed)
- Councillor (5): Corey Bissonnette*, (Acclaimed)
- Councillor (6): Neil Maloney*, (Acclaimed)
Clarendon
- Mayor: Gerald Dagg, Edward Walsh +
- Councillor (1): Rickey Younge*, (Acclaimed)
- Councillor (2): Jonathan Dagg*, (Acclaimed)
- Councillor (3): Phillip Elliott*, (Acclaimed)
- Councillor (4): Phillip Holmes, (Acclaimed)
- Councillor (5): Eric Smith*, (Acclaimed)
- Councillor (6): Mavis Hanna*, (Acclaimed)
Fort-Coulonge
- Mayor: Gilles Beaulieu, Christine Francoeur +
- Councillor (1): Lucie Bertrand, (Acclaimed)
- Councillor (2): Freeda Bechamp Graveline, Philippe Ouellet
- Councillor (3): Gaétan Graveline, Pierre Vaillancourt *
- Councillor (4): Debbie Laporte +, (Acclaimed)
- Councillor (5): Nathalie Denault*, (Acclaimed)
- Councillor (6): Lise A. Romain*, (Acclaimed)
L’Île-du-Grand-Calumet
- Mayor: Jean-Louis Corriveau, Pierre Fréchette
- Councillor (1): Aurel Paquette, (Acclaimed)
- Councillor (2): Louise Grenier, (Acclaimed)
- Councillor (3): Mélanie Bérard-Dumouchel, Pierre Jolicoeur
- Councillor (4): Mona Donnelly +, Alice Meilleur Pieschke *, Rollande Normandeau
- Councillor (5): Guylaine La Salle, Réjean F J Meilleur *
- Councillor (6): Elie James, Azola Moankong *, Adrienne Turgeon
L’Isle-aux-Allumettes
- Mayor: Louis Lair +, Jeremiah Nephin, Corey Spence
- Councillor (1): Mariette Sallafranque*, (Acclaimed)
- Councillor (2): Patrick Fleming, (Acclaimed)
- Councillor (3): Ivan Schryer, (Acclaimed)
- Councillor (4): Nancy McGuire*, (Acclaimed)
- Councillor (5): Brian Adam, Paul Gagnon
- Councillor (6): Robert Chafe, (Acclaimed)
Litchfield
- Mayor: Colleen Lariviere*, (Acclaimed)
- Councillor (1): Terry Racine*, (Acclaimed)
- Councillor (2): Donald Graveline *, Courtney Harris
- Councillor (3): Denis Dubeau*, (Acclaimed)
- Councillor (4): Joe Belanger *, Travis Corriveau, Rick Frost
- Councillor (5): Emile Morin*, (Acclaimed)
- Councillor (6): John Stitt*, (Acclaimed)
Mansfield-et-Pontefract
- Mayor: Sandra Armstrong +, Kathleen Belec
- Councillor (1): Richard Morrissette, (Acclaimed)
- Councillor (2): Brian Boisvert *, Louis Philippe Fortin
- Councillor (3): Janet Korol, (Acclaimed)
- Councillor (4): Garry Ladouceur*, (Acclaimed)
- Councillor (5): Claudette Béland-Pleau*, (Acclaimed)
- Councillor (6): Sébastien Denault (Acclaimed)
Otter Lake
- Mayor: Terry Lafleur, (Acclaimed)
- Councillor (1): Kassandra Fleury, Darren Knox, Alex Povolotski
- Councillor (2): Earl Lafleur, Jennifer Quaile
- Councillor (3): Kathleen Gauthier*, (Acclaimed)
- Councillor (4): Penny Dubeau, Brian McMahon
- Councillor (5): Raymonde Dagenais Serge Sabourin
- Councillor (6): Robin Zacharias*, (Acclaimed)
Pontiac
- Mayor: Joanne Labadie *, Roger Larose, Edward McCann
- District 1 Councillor: Jean Côté, Diane Lacasse, Brandan Smith
- District 2 Councillor: Caryl McCann, Heinrich Steiner
- District 3 Councillor: Mario Allen, Garry Dagenais, Benoit Gariépy, Susan Lamont, Line Martineau
- District 4 Councillor: Serge Laforest,Scott McDonald *
- District 5 Councillor: Chantal Allen, Valérie Michaud
- District 6 Councillor: Jean R. Amyotte, (Acclaimed)
Portage-du-Fort
- Mayor: Lynne Judd-Cameron *, Nicole Racine
- Councillor (1): Jacques Guérette +, (Acclaimed)
- Councillor (2): Brooke Mallette, Nancy Tanguay
- Councillor (3): Larry Godbold, Zacharie Thompson
- Councillor (4): Kim Elliott (Elected by acclimation):
- Councillor (5): Cody Coughlin *, Frank Sofalvi
- Councillor (6): Alan Farrell +, Christopher West +
Rapides-des-Joachims
- Mayor, Doris Larochelle, Dale Levesque +, Lucie Rivet Paquette, Doug Rousselle
- Councillor (1): Stephany Rauche, (Acclaimed), Ann Gagnon (Withdrew):
- Councillor (2): Noel Leclerc*, (Acclaimed)
- Councillor (3): Anne-Marie Butler *, Ann Gagnon
- Councillor (4): Kelsey Daly, Wilfred Levesque, Paul-André Paquette
Shawville
- Mayor, Bill William McCleary +, Patti Moffatt +
- Councillor (1): Julien Gagnon, Keith Harris *
- Councillor (2): Stephane Landry, Denzil Yach *
- Councillor (3): Carolann Barton, Brent Leach, Kerry Reasbec
- Councillor (4): Donna Andrew, Richard Armitage
- Councillor (5): Bill Hobbs *, (Acclaimed)
- Councillor (6): Bonney Harris, Katie Sharpe
Sheenboro
- Mayor, Doris Venasse Ranger*, (Acclaimed)
- Councillor (1): Dick Edwards *, Glenn Magill *
- Councillor (2): John Brennan*, (Acclaimed)
- Councillor (3): Rick Bradshaw *, Eldon Jennings
- Councillor (4): Lorna Brennan Agnesi*, (Acclaimed)
- Councillor (5): Nancy Gleason, Shamus Morris
- Councillor (6): Neil Meehan, Karen Shea *
Thorne
- Mayor, Karen Daly Kelly *, Terence Murdock
- Councillor (1): James H. Hodgins, Robert Wills *
- Councillor (2): Marsha (Steinke): Bean*, (Acclaimed)
- Councillor (3): Robert Blaskie, (Acclaimed)
- Councillor (4): Robert Black, Deborah Stafford *
- Councillor (5): Robert Charette *, Todd Smith
- Councillor (6): Jammie Lee Coursol *, Greg MacMillan
Waltham
- Mayor, Odette Godin +, (Acclaimed)
- Councillor (1): Brenda Landry*, (Acclaimed)
- Councillor (2): Leonard Godin, (Acclaimed)
- Councillor (3): Ramona Marion*, (Acclaimed)
- Councillor (4): Jordan Evans, (Elected by acclamation
- Councillor (5): Elwood Allard*, (Acclaimed)
- Councillor (6): Tyler Rochon, (Acclaimed)
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