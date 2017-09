75 000 $ accordés à la Société Alzheimer de l’Outaouais québécois

GOUVT DU QUÉBEC

Communiqué

GATINEAU

Le 22 sept. 2017

Afin de promouvoir la vitalité intellectuelle des personnes aînées et d’améliorer leurs conditions de vie, le député de Chapleau et adjoint parlementaire du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et de la ministre de l’Enseignement supérieur, M. Marc Carrière, annonce, au nom de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, Mme Francine Charbonneau, l’attribution d’une aide financière de 75 073 $ à la Société Alzheimer de l’Outaouais québécois pour le projet Musclez vos méninges.

Cette aide est accordée dans le cadre du programme Québec ami des aînés (QADA), volet Soutien aux actions communautaires et provient de l’investissement de 11 millions de dollars annoncé en février dernier pour la réalisation de 107 projets à travers le Québec.

